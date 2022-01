Ronnie Spector, líder de The Ronettes, falleció a los 78 años

Ronnie Spector, líder del grupo femenino The Ronettes y la voz detrás de clásicos inmortales como "Be My Baby" y "Walking in the Rain", murió el miércoles después de una breve batalla contra el cáncer.

"Ronnie vivió su vida con un brillo en los ojos, una actitud valiente, un perverso sentido del humor y una sonrisa en su rostro", dijo la familia de la artista de 78 años en un comunicado.

"Estaba llena de amor y gratitud. Su sonido alegre, naturaleza lúdica y presencia mágica vivirán en todos los que la conocieron, escucharon o vieron", agregaron.

Spector cantó en la banda desde su formación en 1959 hasta su disolución en 1967, aunque hubo varias reuniones en las últimas décadas. En 1964, lanzó una carrera en solitario con el sencillo "So Young". Desde 1980, lanzó cinco álbumes de estudio: "Siren" (1980), "Unfinished Business" (1987), "Something's Gonna Happen" (2003), "Last of the Rock Stars" (2006) y "English Heart" (2016).