El líder de exitosos proyectos musicales como Blur y Gorillaz, Damon Albarn, adelantó una versión en vivo de su nuevo tema –"Royal Morning Blue"– que será parte de su primer disco en solitario, "The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows". escrito desde Islandia e inspirado en la belleza que ha visto en ese país. Estará disponible el 12 de noviembre.

