El cantante británico Sam Smith lanzó “Night Before Christmas", una balada navideña que se agrega a su álbum festivo "The Holly and the Ivy"de 2020.

"Queríamos hacer una canción de navidad que se sintiera como amor en Nochebuena. Espero que puedan sentir la calidez que sentimos al escribirla y que se emocionen por la temporada navideña", dijo Smith respecto a la canción en su Instagram.

