Se acabó el amor: aseguran que Taylor Swift y líder de The 1975 pusieron fin a su relación

A inicios de mayo, Taylor Swift encendió las alarmas por su relación amorosa con Matty Healy, vocalista de la banda británica The 1975. Sin embargo, el romance entre los artistas habría durado poco, ya que fuentes cercanas informaron que ya no están juntos.

"Se divertían pero siempre fue algo casual", confirmaron a la revista People, afirmando que "no están una relación sentimental".

"Nunca fueron novios o exclusivos y siempre se estaban divirtiendo. No hay drama, y ​​quién sabe qué podría volver a pasar. Fue un buen momento y siguió su curso", agregó la fuente al medio.

Las especulaciones alrededor de la pareja, que presuntamente salió por primera vez en 2014, iniciaron luego de que Swift pusiera fin a su relación con el actor Joe Alwyn tras 6 años juntos.

El intérprete de "Robbers", que se presentó en la última versión de Lollapalooza Chile, fue visto en los shows de la cantante en Nashville y paseando junto a ella en Nueva York, aumentando así los rumores.

matty healy next to sabrina carpenter at a taylor swift show… what in the spotify wrapped is going on pic.twitter.com/wGhXgeJrny