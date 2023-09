¿Se viene colaboración? Taylor Swift y Bad Bunny fueron vistos en el mismo estudio

Fanáticos de Taylor Swift y Bad Bunny conmocionaron las redes sociales con la difusión de imágenes de los artistas en la entrada del Electric Lady Studios, en Nueva York, y especulan de una posible colaboración entre los músicos.

Aunque por el momento nada es oficial, no sería raro que Taylor y Benito hicieran alguna canción juntos, ya que los dos son de los artistas más escuchados a nivel mundial y se mostraron admiración mutua cuando se encontraron en los Grammy de este año, donde compartieron fotos y a la cantante se le vio disfrutando la presentación del puertorriqueño.

Por otro lado, las colaboraciones entre artistas son cada vez más comunes y ellos no se quedan atrás: Taylor Swift lanzó este año el remix de "Karma" con la rapera Ice Space, mientras que la última participación de Benito fue en el disco de Gorillaz, en la canción "Tormenta".

bad bunny and taylor swift in the same studio? OH MY GOD pic.twitter.com/HumdvJOftk