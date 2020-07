Para celebrar los 20 años de su icónico álbum, "Hot Shot", Shaggy lanzó una nueva edición con nuevas versiones de sus éxitos.

Titulado "Hot Shot 2020", el trabajo contienes versiones actualizadas de los temas, junto con una serie de pistas nunca antes escuchadas.

"It Wasn't Me", "Boombastic", "Oh Carolina" y "Angel" (con Sting) son los éxitos en versión 2020 del lanzamiento, además de cinco temas inéditos.

También se anunció que Shaggy estará realizando un evento digital el próximo 15 de julio, donde tendrá entre sus invitados a Sting.