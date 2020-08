Shaggy: "No he tenido que esforzarme para conectar con los jóvenes"

Hace algunas semanas el cantante jamaicano Shaggy estrenó un remodelada versión de "Hot Shot", el disco con el que conquistó el mundo en el año 2000. De la mano de temas como "It wasn't me" y "Angel", el álbum se catapultó entre las listas de música bailable e inscribió el nombre de Shaggy en la cultura popular.

20 años después y motivado por la trascendencia que tuvieron estos hits de inicios de milenio, el artista decidió celebrar a su álbum con una especial reedición. "No quise hacer una versión remasterizada, así que tomé los temas más emblemáticos y los regrabé con nuevas voces y nueva producción", explicó Shaggy a Cooperativa.

"La razón por la que hice esto es porque muchos jóvenes han estado haciendo videos de TikTok con mi música y quise entregarles estos temas para que vivan lo que nosotros vivimos en el año 2000, pero en su propia onda", agrega el músico, que incluyó ritmos como el reggaetón y el trap.

Hace dos décadas Shaggy fue parte del nacimiento del reggaeton, no solo por su amistad con El General cuando ambos vivían en Brooklyn, si no que por su música dancehall que terminó influenciando al género masificado en Puerto Rico. "Me pone muy contento haber aportado a lo que hoy es el estilo", indicó.

Esa conexión es la que le permite tener una relación fluida con las nuevas generaciones, con quienes "sinceramente no me he tenido que esforzar para tener contacto".

El disco incluye reversiones de "It' wasn't me", "Boombastic", "Keep'n it real" y "Angel", esta última junto al británico Sting. "Es un hermano, quiero seguir trabajando mucho más tiempo con él", dijo sobre el ex The Police.