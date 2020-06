Este sábado se desarrolló el evento "Global Goal", para reunir fondos y apoyar el trabajo que busca tratamientos contra el coronavirus.

En dos horas, tal como fue "One World Together at home" en abril, en esta ocasión participaron artistas y líderes mundiales, con música y mensajes para los espectadores.

Shakira, Coldplay, Miley Cyrus, J Balvin, Jennifer Hudson, Justin Bieber y Usher fueron parte de los artistas que interpretaron sus éxitos para todo el mundo.

Revisa los mejores momentos de "Global Goal":