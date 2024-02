"Las mujeres ya no lloran": Shakira anuncia su nuevo disco después de siete años

Shakira confirmó recientemente a través de sus redes sociales el lanzamiento de su nuevo disco "Las mujeres ya no lloran", su primera producción después de siete años.

Pese a que no reveló mucho detalle del álbum, la artista confirmó que estará en las plataformas el próximo 22 de marzo y apuntó que "no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso".

"La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia", afirmó la artista en sus redes sociales.

El título toma parte de la letra de la sesión con Bizarrap que tuvo un gran éxito a comienzos del 2023, periodo marcado por su ruptura con Gerard Piqué, la que está incluida dentro del disco.

El álbum ya se encuentra disponible para pre-guardarlo en Spotify y contará con 15 canciones, de las que ocho serán nuevas y siete incluirán remixes y singles como "Te felicito" con Rauw Alejandro, "Monotonía" junto Ozuna, "TQG" con Karol G y "Acróstico".