"No todos los sueños se cumplen": Shakira da su primera entrevista tras separación de Piqué

La cantante Shakira rompió el silencio y dio su primera entrevista desde su turbulento quiebre con el ex futbolista Gerard Piqué, gracias al cual ha editado exitosos sencillos musicales.

Una de ellas fue la "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", donde atacaba directamente a su ex esposo y a su nueva pareja Clara Chia, mientras se mostraba como una mujer empoderada. "Me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento realmente clave para la sociedad. Estamos en un punto en el que el apoyo que podamos recibir las unas de las otras es muy relevante, es importantísimo", aseguró Shakira respecto de este tema.

En ese sentido sostuvo que "hay un lugar reservado en el infierno para las mujeres que no apoyan a las otras".

"No he intentado otra cosa más que ser honesta y utilizar mi música como una catarsis, una terapia. Mis canciones son más eficaces que una visita al psicoanalista. Alguien debió sacar una foto del antes y el después del día que trabajé con Bizarrap. Entré al estudio de una forma y salí de otra", agregó.

Shakira: "He sido una mujer dependiente de los hombres"

Pese al éxito que ha tenido tras el lanzamiento de esta canción, Shakira confesó que esta separación no ha sido un proceso fácil. "Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita a un hombre para completarse, también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo", confesó.

Sin embargo se dio cuenta de que "no todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una manera de compensarte y conmigo lo ha hecho con dos niños maravillosos que me llenan de amor cada día".

"También he de confesar que siempre he sido una mujer bastante dependiente emocionalmente de los hombres. En mis relaciones he sido una enamorada del amor y creo que esta historieta de alguna manera he logrado entenderla desde otra perspectiva", reflexionó.