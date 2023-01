Desde que se anunció la colaboración de Shakira con el productor Bizarrap, que se estrena este miércoles 11, hubo un revuelo en las redes sociales pensando en eventuales frases sobre la separación de la cantante colombiana y el exfutbolista español Gerard Piqué.

Tal como pasó en sus singles "Te Felicito" y "Monotonía" se espera que haya nuevos mensajes dedicados a su exmarido, lo que ya adelantó la cuenta de Twitter @ShakiraMedia mostrando parte de la letra de la canción.

Una loba como yo no está pa’ tipos como tu! 🐺 ⏰ 01/11 pic.twitter.com/KGyWeD3sqq — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 9, 2023

Asimismo, en las redes aparecieron más fragmentos de esta colaboración, que oficialmente será el "BZRP Music Session #53".

"Una loba como yo no está pa tipos como tú. A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú", cantaría Shakira, mandando un mensaje no sólo a Piqué, sino que también a su nueva pareja, Clara Chía.

Otra parte de la letra filtrada de la canción es más directa y juega con el apellido del exfutbolista: "Esto es pa' que te mortifique, mastica y traga pa' que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique".