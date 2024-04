Shakira y su perspectiva actual sobre el amor: "La monogamia es una utopía"

La cantante Shakira compartió sus sus impresiones sobre el amor dos años después de la bullada ruptura con el padre de sus hijos, Gerard Piqué.

En conversación con el medio Marie Claire, la estrella se sinceró sobre los ideales que mantuvo muchos años antes del abrupto quibre, que terminó presuntamente con la infidelidad del exfutbolista con Clara Chía.

"En el fondo, siempre pensé que tener un marido era lo más importante de mi vida. Buscaba a ese hombre como mi padre, con el que tendría hijos y con el que haría planes para estar siempre", comentó.

"Hice muchos sacrificios por ello. Fui leal. Pero a veces las cosas no salen según lo planeado. Sigues adelante", expresó al medio la intérprete de "Copa vacía".

Shakira: "Yo no he tenido esa suerte"

En ese sentido, Shakira admitió que el ejemplo de sus padres la hacen creer en los vínculos duraderos, tras vivir 50 años juntos.

"Como se miran a los ojos y se agarran de la mano, y no pueden vivir separados el uno del otro", explicó.

"He sido testigo del amor, sólo que yo no he tenido esa suerte. La monogamia es una utopía", declaró.

Aunque Shakira admite que el cariño de pareja ha sido retribuido de otras maneras en su vida. "Pero me han compensado de otras maneras, con el amor de mis fans y de mis hijos (Sasha y Milan), y de los verdaderos amigos", lanzó.