Baterista de King Crimson y Porcupine Tree llega a Chile con la banda The Pineapple Thief

La banda The Pineapple Thief, que de la mano de Bruce Soord lleva más de 20 años innovando en la escena del rock progresivo, se presentará en Chile el 4 de marzo de 2023, en el Teatro La Cópula.

Ahora el grupo también cuenta con Gavin Harrison en sus filas, siendo el actual baterista de King Crimson y Porcupine Tree uno de sus compositores de sus últimos dos discos, "Dissolution" (2018) y "Versions of the Truth" (2020).

"Versions of the Truth", que centra la gira que los traerá a Chile, se basó en "The Leopard", novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que relata la ambición política y convulsión social durante la Sicilia del siglo XIX.

Las entradas están a la venta a través de Puntoticket.com, con los siguientes valores:

Preventa general: 37.000 pesos, hasta agotar stock de 300 tickets

Entrada normal: 42.000 pesos

El evento contempla ingreso sólo con pase de movilidad habilitado, mientras que los miembros del Ciclo Stgo Fusión pueden acceder a beneficios especiales.