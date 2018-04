Dyango: Uno quiere hacer cosas nuevas, pero la gente quiere escuchar clásicos

"50 años de amor" se llama el tour que trae de regreso al país a Dyango, un espectáculo en el que hace un recorrido por toda su trayectoria, especialmente por los grandes clásicos que han construido su carrera.

Pero no es fácil armar el repertorio, aseguró el español al teléfono con Cooperativa porque es "tremendamente difícil porque uno quiere hacer cosas nuevas, uno quiere estrenar música y te dejan estrenar, sí, pero no más de dos canciones, lo que quiere la gente es escuchar, pues canciones tradicionales, las canciones normales en 50 años que han triunfado".

Pero, aseguró, "no quiero morir en el escenario, entonces si no canto 'Corazón mágico' o las canciones que la gente está esperando, es difícil, pero no nos vamos a olvidar de las nuevas y las más recientes".

"Estoy preparando con la máxima ilusión el poder regresar a los países donde realmente se me quiere, como chile, estoy con la ilusión de poder visitarlos de nuevo", agregó.

Y no tiene pensado bajarse de los escenario, menos luego de gira Gracias y Adiós, donde pensó que se despedía de la música: "Tenía el nervio ciático tomado, la espalda estaba hecha un asco y salía al escenario y me dolía, salía a los hoteles, al avión y cada vez era peor y dije 'pues bueno, tengo la edad, lo dejo ya, me retiro', pero cuando hice eso, resultó que un doctor milagroso en España me operó de esta tontería y nunca más sentí dolor".

"Entonces digo 'Dios mio qué hago' sino sé vivir sin cantar y estuve cuatro meses (fuera) y volví, pidiendo perdón porque les había mentido a todos. No podía continuar, luego pude continuar y continué y ahora me iré cuando Dios quiera", contó.

Las entradas para el show de Dyango del 12 de mayo en el Gran Arena Monticello están a la venta a través de Ticketpro con valores que van de los 20.700 a los 80.500 pesos.