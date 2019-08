Fabiana Cantilo: Me gasté todo "living la vida loca" o "sexo, drogas y rock'nroll'"

La argentina Fabiana Cantilo volverá esta semana a Chile, para presentarse este sábado en el Club Chocolate donde mostrará un recorrido por sus grandes éxitos, pero además, un adelanto de su próximo álbum "Cuna de piedra".

"Estoy muy chocha, ¿chocha se dice allá?", aseguró Cantilo al teléfono con Cooperativa, donde añadió que "estoy muy contenta de volver a Chile, siempre voy pero a veces no es tan fácil, me encanta Chile".

Llega desligada de los grandes sellos, trabajando de manera independiente y produciendo sus propios discos, donde se costea todo lo que significa la grabación para después ponerlo a la venta.

En esta vereda, Fabiana Cantilo aseguró que "me gasté todos mis ahorros, me gusta decirlo, porque hay como una especie de idea extraña de que todos los artistas son millonarios y la verdad es que no".

"Yo me gasté la plata 'living la vida loca' o 'sexo, drogas y rock'nroll' y ahora me gusta porque tengo que vivir como cualquier hijo de vecino, llegando a fin de mes, pagando las cuentas y eso te hace un poco más humilde y está bueno. A uno le encantarían un montón de cosas, pero ya no, porque parte de mi religión es ser... soy medio budista".

"Tengo un techo, una cama y para comer y prefiero eso", acotó.

"Yo no entiendo nada de eso", aclara la argentina antes de anunciar que además, junto a trabajo independiente, todos sus 13 discos están disponibles en Spotify y "este que sería el 14".

"'¿por dónde la conocemos? Por 'Mi enfermedad', no, les ruego que escuchen otros discos", pidió Cantilo.

Las entradas para el show de Fabiana Cantilo de este sábado en el Club Chocolate se venden vía Ticketek con valores que parten en los 18.000 pesos.