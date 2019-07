Guitarrista de The Police regresa a Chile con show de éxitos de la banda británica

El legendario guitarrista de The Police, Andy Summers, se presentará en Chile junto al bajista y cantante brasileño Rodrigo Santos y João Barone con un show que recorrerá los éxitos del trío británico.

Call The Police es el nombre del proyecto que nació en 2014 cuando los tres músicos se conocieron en Río de Janeiro. Desde entonces formaron una amistad que se concretará en vivo con la gira 2019 que contempla un paso por Chile fijado para el 6 de septiembre en el Teatro Caupolicán.

"So Lonely", "Every Breath You Take", "Message In a Bottle", "Driven To Tears" y "Roxanne" son parte de los éxitos que presentan en vivo durante la gira.

Las entradas están disponibles en Ticketek.