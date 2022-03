Hay fecha para venta de entradas del último show de Joan Manuel Serrat en Chile

La productora Cultura Ciudadana anunció la fecha de inicio de venta de entradas para lo que será el último show de Joan Manuel Serrat en Chile el próximo 12 de noviembre.

Los boletos para el concierto del español estarán disponibles desde el próximo lunes 4 de abril a las 12:00 horas a través del sistema Puntoticket.

Serrat regresará al país para despedirse del público local con su gira "El vicio de cantar 1965-2022", que lo tendrá el 12 de noviembre en Movistar Arena.

"Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga. Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde", dijo meses atrás para anunciar su retiro de los escenarios.