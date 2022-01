Il Divo confirma show en Chile con homenaje a Carlos Marín

El pasado 19 de diciembre falleció uno de los miembros del grupo musical Il Divo, Carlos Marín, y sus compañeros decidieron continuar con la gira mundial llamada "For Once in My Life Tour" en su homenaje, incluido un show en Chile.

El conjunto ahora compuesto por el estadounidense David Miller, el francés Sebastien Izambard y el suizo Urs Buhler actuará en Gran Arena Monticello el próximo sábado 7 de mayo, con el barítono mexicano-estadounidense Steven LaBrie como invitado especial.

Las entradas adquiridas para la fecha de 2020 en Gran Arena Monticello sirven para esta nueva presentación y no es necesario hacer ningún tipo de cambio. Habrán medidas sanitarias, como el uso de mascarilla durante el show y contar con el Pase de Movilidad habilitado que será exigido en la entrada del Arena. Entradas aquí.