La Polla Records prepara su regreso: "Un grupo que está vivo tiene que tener nueva música"

Este domingo 16 de febrero se concretará uno de los días más esperados para los fanáticos del punk: la legendaria banda española La Polla Records volverá a presentarse en Chile en un masivo concierto.

Tras 16 años separado el grupo decidió retornar a los escenarios, idea que surgió de manera particular. En conversación con Cooperativa, Evaristo, la voz de la banda, confesó que todo se inició "por los derechos digitales de la banda".

"Empezamos a ver eso y la gente que nos ayudó justo hacía conciertos, así que aquí estamos", detalló el cantante. Sin embargo, la idea de reunirse por un puñado de shows no los convencía porque "un grupo que está vivo tiene que tener una canción nueva y así hicimos el nuevo disco".

Fue en 2019 cuando estrenaron su último álbum "Ni descanso, ni paz" que sirvió como excusa para salir de gira a nivel mundial con un nuevo espectáculo. "Yo solo puedo hacer mi parte que es tocar lo mejor posible y que suene potente. Son 43 canciones en un show de más de 90 minutos", adelantó Evaristo.

El concierto que hará La Polla Records en el Estadio Bicentenario de La Florida asoma como un imperdible, sobre todo considerando el futuro del grupo. Según Evaristo volverán a disolverse una vez acabada esta serie de conciertos. "Cuando llegue el fin de 2020 y si estamos todos vivos, ahí se acabará. Si no, no somos personas de palabra", aseguró.

Con Chile en la mira

La Polla Records no ha estado ajena a lo que ha ocurrido en los últimos meses en Chile. Toda la información que conocen la han adquirido a través de los medios de comunicación, por lo que Evaristo considera que "conocemos solo lo que nos llega".

Es por eso que su concierto en el país se podrá transformar en una tribuna especial. "Nos parece lo más normal que la gente que quiera decir algo, pero que lo expresen ellos, porque yo me siento como un 'barato' si me pongo a decir en Chile 'viva Chile'", sostuvo.

"Tengo mi corazón, pero siempre he intentado evitar ser de un sitio cuando estoy ahí, porque no lo soy. No quiero preparar nada porque he visto a otra gente que lo hace y me parece que lo hacían para quedar bien y no quisiera parecerme en nada", remató.

La Polla Records actuará este domingo 16 de febrero en el Estadio Bicentenario de La Florida. Las entradas se pueden adquirir vía Ticketplus.