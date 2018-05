"Lo mejor de… hasta ahora", el disco que trae a The Kooks de regreso a Chile

The Kooks suma 14 años de vida, logrando posicionarse como un nombre relevante en la escena indie, al punto que tras 4 discos lanzan un compilatorio y lo acompañan con una gira que incluye a Chile entre sus paradas.

Los sencillos "Naïve" y "Always Where I Need to Be" abren este álbum, en el que aprovechan de incluir 2 nuevas cancciones -"Be Who You Are" y "Broken Vow"- y 20 demos y versiones alternativas, en la edición de lujo.

Pero "The Best of... So Far" ("Lo mejor... hasta ahora") no es sólo un disco de éxitos, sino que además la excusa para que el grupo inglés vuelva a salir de gira, acumulando ya varias fechas en los festivales del verano europeo 2017 y ahora un paso por América del Sur, para luego pasar por Estados Unidos y otra etapa en el Viejo Continente.

The Kooks estará en Perú el 6 de mayo, para luego presentarse el martes 8 en Santiago, en el Teatro Teletón. Buenos Aires, Sao Paulo y Río de Janeiro completan el ciclo latino.

Las entradas para el show están a la venta a través del sistema ticketek.cl, con valor de 49.450 pesos la cancha general, pues los palcos ya están agotados.