Lollapalloza Chile anunció el cartel de su décima edición

Este 2020, el festival Lollapalooza Chile cumplirá sus 10 años y esta celebración tendrá a Guns N' Roses, Travis Scott, The Strokes y Lana del Rey encabezando su cartel de artistas en el Parque O'Higgins, recinto que se llenará de música los días 27, 28 y 29 de marzo.

La banda conformada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan debutará en Parque O'Higgins, lo mismo que Travis Scott, quien además marcará su debut en el país. The Strokes se reencontrará con el festival que los tuvo en 2017, con un show que tuvo un accidentado comienzo, pro que se largó con una batería de hits. Lana del Rey también regresa, tal como lo hiciera 2018 al festival, pero esta vez lo hará con su nuevo disco bajo el brazo, "Norman Fucking Rockwell".

La electrónica vuelve con dos íconos de este siglo: Martin Garrix y Armin Van Buuren; la referente del pop Gwen Stefani debutará en esta próxima edición y en tanto, regresará el Indie rock de Vampire Weekend y Cage the Elephant.

La fuerza femenina también llegará de la mano de la cantante y actriz británica Rita Ora y LP, una de las mujeres más llamativas de la escena actual.

Otros nombres que destacan en la nómina son el artista británico James Blake, el actor y rapero estadounidense Jaden Smith, el folk norteamericano de The Lumineers, el metalcore de A Day to Remember, y el country con Kacey Musgraves.

Y conocidos del público local, se anotaron su visita a Lollapalooza Miranda! y Cultura Profética, y los chilenos de Pánico, Cami, Denise Rosenthal y Beto Cuevas, quienes debutan e el festival. También retornan Javiera Mena, Pedropiedra y Camila Moreno, y la presencia de un nuevo contingente de música urbana, con artistas como Pablo Chill-E, Ceaese, Princesa Alba y Tommy Boysen.

Se suma además el hombre récord de Lollapalooza, DJ Bitman, quien en 2020 completará ocho pasos por la versión local (incluidas presentaciones en solitario y en proyectos como Bitman & Roban, RVSB y Ritmo Machine), a las que se suman otras tantas por las de Brasil, Argentina y Estados Unidos.

Las entradas están a la venta a través de Puntoticket y los valoores vigentes son 196.000 la preventa 3 del pase general, 403.200 la preventa 2 del pase Lolla Lounge y 655.200 precio normal del pase Lolla Lounge Premium.

CARTEL LOLLACL 2020

GUNS N'ROSES + TRAVIS SCOTT + THE STROKES

LANA DEL REY + MARTIN GARRIX + GWEN STEFANI

ARMIN VAN BUUREN + VAMPIRE WEEKEND + CAGE THE ELEPHANT + JAMES BLAKE

THE LUMINEERS + BROCKHAMTON + ALAN WALKER + ILLENIUM + REZZ

KACEY MUSGRAVES + A DAY TO REMEMBER + MADEON + REX ORANGE COUNTY + RITA ORA

LP + CHRIS LAKE + CULTURA PROFETICA + CAMI + LUCIANO + PERRY'S FARRELL'S Kind Heaven Orchestra

CHARLI XCX + KING PRONCESS + PANICO + HAYLEY KIYOKO + CITY AND COLOUR R3HAB + LAUV + JADEN SMITH +DENZEL CURRY + MIRANDA! + KALI UCHIS + MIKA

BETO CUEVAS + AJR + PABLO CHILL-E + GOLDFISH + RAWAYANA + JAVIERA MENA

INTI ILLIMANI HISTORICO & QUILLAPAYUN "Justicia" Homenaje a Víctor Jara + CAMILA MORENO

PEDRO PIEDRA + POLIMA WESCOAST&YOUNG CISTER + TOMMY BOYSEN + PABLLO VITTAR

MALA RODRIGUEZ + FUEGO + RELS B + SAN HOLO + MARKY RAMONE + EMMANUEL HORVILLEUR

POWER PERALTA + FERNANDO MILAGROS + DENISE ROSENTHAL + LUCYBELL Secret Show + DJ BITMAN

ALAIN JOHANNES TRIO & Friends Play Euphoria Working + MASEGO + YSY A + IDLES + THE HU + YUNGBLUD

JESSE BAEZ + ZATURNO & LENWA DURA "TIRO DE GRACIA" + PASCUALA ILABACA Y FAUNA

JAVIERA Y LOS IMPOSIBLES + CEAESE + YORKA + WALLOWS + TWO FEET + SAIKO

KANY GARCIA + MICRO TOH + BOOMBOX CARTEL + C´FUNK + PJ SIN SUELA + HOPPO!

TOOTZ HI-FI + NAHKO & MEDICINE FOR THE PEOPLE + PRINCESA ALBA + MAIKEL DELACALLE

GHETTO KIDS + YUNG BEEF + GOLDEN DAWN ARKESTRA + MATEO KINGMAN + ELSA Y EL MAR

WOS + FRANCISCO Y EL HOMBRE + CIMAFUNK + GIRL ULTRA + SLOWKISS

BMF SQUAD + CATANA + KIDD TETOON + HARRY NACH + YAEL MEYER + NAKEYE + THE ALIVE

WE THE LION + DULCE Y AGRAZ + ENSECRETO + SHITA + PIKE & SUTTON + BLUE MARY