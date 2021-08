Lotus culpa a autoridades y asegura que es "poco probable" que haya Lollapalooza este 2021

A casi tres meses de la fecha establecida para su postergada edición, Lollapalooza Chile aún no cuenta con un cartel y ahora la productora Lotus cree que podría no realizarse.

26, 27 y 28 de noviembre es la fecha en la que se espera el festival en Parque O'Higgins, pero se ve "poco probable" de acuerdo a Sebastián de la Barra, productor de Lotus.

"A nosotros nos gustaría ver un festival inclusivo, tanto para gente vacunada como no vacunada, sin embargo también vamos a entender si el Minsal no quisiera generar eventos masivos para gente sin vacuna por un rango de tiempo", dijo el productor a La Tercera.

"La duda que tenemos es: ¿Cuál es la variable o el parámetro que la cultura tiene que esperar para poder volver a la normalidad? ¿Es la positividad, la ocupación de camas UCI?", siguió De la Barra.

Además, aseguró que las autoridades no han respondido a sus dudas: "Hay un silencio y una desinformación, porque los productores no sabemos cómo organizarnos ni planificarnos, no hay una instancia en la que podamos tener una respuesta oficial con distintas proyecciones para las distintas fases. Simplemente no responden".

"Es poco probable que suceda Lollapalooza este año (...) Enfrentamos un escenario complejo, por la falta de directrices de las autoridades. Nosotros estamos dispuestos para hacer Lollapalooza este año pero dependemos de una autoridad que proyecte un mediano plazo para la cultura con directrices claras", enfatizó.

Finalmente, el productor afirmó que deberán "aprender a convivir con estas restricciones, pero también debemos exigir a la autoridad que haga una devolución a los eventos masivos" y que necesitan "saber bajo qué parámetros esperan que podamos volver a hacer eventos sin restricciones, porque un Lollapalooza tiene que suceder sin restricciones de aforo".