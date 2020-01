Paloma San Basilio y su regreso a Chile: "Estamos en épocas muy grandes de crisis de poder"

Paloma San Basilio será la encargada de abrir los fuegos de la versión 51 del Festival del Huaso de Olmué, que comenzará este jueves 16 de enero.

La cantante española volverá a nuestro país a tres meses del estallido social, situación que no esquiva en conversación con Cooperativa. "Mantener una distancia sobre las cosas que suceden en el país que vas y amas es un acto de cinismo", apuntó.

"Lo que pasa en Chile me afecta, estamos en épocas muy grandes de crisis de poder, de fórmulas económicas y políticas que no funcionan, que siguen beneficiando a unos, donde no establecen los términos de justicia social que tendría que establecer. Hemos crecido en muchos aspectos, pero en otros hay recesión que se manifiesta en la desigualdad", sostuvo.

No se quedó en eso complementando su punto. "El ciudadano se siente estafado, deprimido, sin futuro. La gente joven piensa que hay un desarrollo que ha crecido enormemente del que ellos no podrán beneficiarse... son muchas cosas juntas que lleva a la población a situaciones límites. Ojala la violencia no se adueñe de las mentes y que la gente que tiene posibilidad de hacer algo se de cuenta que hay que estar en contacto con la gente en la calle".

Olmué y show en Monticello

La intérprete de "Beso a beso... dulcemente" se presentará por primera vez en Olmué, instancia que recalca como muy interesante. "Tengo tantos años compartiendo en Chile, aunque casi siempre en escenarios más chicos e incluso etilitistas. Ya tuve la experiencia en Viña y ahora vamos a poder acceder a ese gran público. Además, vas a su tierra, a su espacio, donde compartes con ellos. Pueden verme en directo y eso no lo quiero desperdiciar".

Respecto al show en el Arena Monticello el 18 de enero, dijo que será un poco distinto a lo que mostrará en el Patagual. "Habrá más tiempo y un espacio que te permite un repertorio más abierto. Será en formato big band, mostrando una etapa de mi vida que estoy disfrutando mucho. Un formato muy vivo, para empezar el año con ganas".

Para ese concierto, las entradas están a la venta en TopTicket con precios que van desde los $ 20.000 a los $ 65.000.

"Más cerca"

Dentro de las novedades con las que arribará Paloma San Basilio a nuestro país, se encuentra el disco "Más cerca" que lanzó durante el 2019, donde versiona a autores como Armando Manzanero, Joan Manuel Serrat y John Lennon.

También incluye revisiones de dos se sus más grandes éxitos, como "Juntos" y "Cariño Mío", y un tema inédito compuesto por su hija Ivana llamado " Te encontraré". "Es importantísimo (trabajar con los hijos), es como un ciclo donde te aportan mucho y te enseñan a hacer un ejercicio de humildad y te ayudan a descubrir mundos, de no quedarnos en el mismo espacio conocido. Te sacan de él y es maravilloso. En este disco personal, era importante que ella estuviera".

Sobre el álbum, entregó detalles del proceso. "Durante todos estos años estoy haciendo cosas muy puntuales que me surgen, que me obligan a hacer una apuesta distinta, seguir buscando, experimentando y creciendo. Sentí la sensación que mi faceta como actriz estaba muy en segundo plano, y quise hacer una fusión más fluida entre la cantante y actriz, y de ahí surge un monólogo que escribí, que se convirtió en un concierto y en un disco".

"Trata de hacer un viaje directo a través de la comunicación entre la gente y yo, vínculo que nos hace conocernos, saber cómo somos, cómo ha evolucionado la persona que conocieron hace más de 40 años, qué ha pasado conmigo. Es un pensamiento en voz alta, que se despoja", comentó.