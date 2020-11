Productoras de espectáculos reclaman discriminación del Ministerio de Salud

La Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura, AGEPEC, aseguró que no hay intención del Ministerio de Salud de trabajar en protocolos para el retorno de los espectáculos en vivo en Chile.

"No entendemos cómo se autoriza los Autocines de Las Condes donde claramente se superan las 200 personas autorizadas por protocolo. Estamos siendo sistemáticamente discriminados y no considerados en ninguna de las acciones de reactivación económica", dijo Jorge Ramírez, gerente general de AGEPEC.

Ramírez aseguró que la autoridad sanitaria "ha hecho oídos sordos a las propuestas y específicamente al protocolo presentado en septiembre por esta industria" y que recientemente se sumó "la desesperanza provocada por los dichos de la Ministra de Cultura Consuelo Valdés", en relación al bajo presupuesto en Cultura.

"El sector no pide ayudas económicas ni rescates por parte del Estado, sino que escuche nuestras necesidades y trabaje en beneficio de recuperar un actor económico relevante para el país y el trabajo de miles de personas", enfatizó el representante del gremio.

"El ministerio de Cultura no nos representa y Economía no nos reconoce", agregó Ramírez junto con afirmar que "si las autoridades pertinentes hacen oídos sordos a las necesidades y propuestas del sector no veremos un avance concreto para un eventual retorno y peor, veremos como un encadenamiento productivo completo se desmorona por falta de voluntad política".