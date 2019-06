Vívela Festival anuncia cartel con Morcheeba, Inner Circle y Bomba Estéreo

La segunda edición de Vívela Festival se realizará el próximo 19 de octubre, nuevamente en Parque Quinta Normal, con un cartel liderado por Morcheeba y Bomba Estéreo.

El evento, que debutó en 2018, regresa al mismo recinto santiaguino con un extenso y variado line up, con nombres nacionales e internacionales.

Morcheeba (que también tiene un show agotado el día anterior), Inner Circle, Monsieur Periné, Bomba Estéreo, Rels B, Locoplaya, Don Patricio, Bejo, Nonpalidece, Santa Feria, El Bloque 8, Lucybell, We Are The Grand, Pascuala Ilabaca, Movimiento Original, DrefQuila, Tommy Boysen y los DJs Fat Pablo y Pablito Pesadilla componen el cartel.

Las entradas para Vívela Festival están a la venta a través del sistema Puntoticket.