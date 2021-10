Vuelven los festivales: Masivo evento "Ritual" llega a Santa Laura

El primer festival de música masivo en Chile desde el inicio de la pandemia ya tiene fecha: se trata de "Ritual", un certamen que se llevará a cabo el próximo 23 de abril de 2022 y que contará con una potente cartelera.

El certamen estará encabezado por la cantante Paloma Mami, quien viene de estrenar su aclamado disco debut "Sueños de Dalí", y el grupo colombiano Bomba Estéreo.

Entre los nombres nacionales la parrilla también contempla a Pablo Chill-E, Ases Falsos, Javiera Mena, Polimá Westcoast, Harry Nach, We are the grand, Soulfía, Fármacos y Liricistas, entre otros.

En el apartado internacional destacan el fenómeno argentino del trap cumbia L-Gante, la banda Boy Pablo liderada por el chileno-noruego Nicolás Pablo Muñoz, Perotá Chingó, Miranda!, Él mató a un policía motorizado y Sara Hebe, entre otros.

"Ritual" se llevará a cabo en el Estadio Santa Laura y las entradas se pondrán a la venta este viernes 22 de octubre a través de Puntoticket, con valores que parten en los $29.000.