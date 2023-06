Asistentes de concierto de Taylor Swift reportaron experimentar "amnesia" posterior: "No puedo recordar nada"

Ciertos fanáticos que asistieron a uno de los shows de la cantante estadounidense Taylor Swift en el marco de "The Eras Tour" aseguraron no recordar la experiencia de haber asistido al show.

"Honestamente no se siente real que realmente vi a Taylor Swift hace casi una semana, siento que la vi en tik tok o algo, tengo amnesia y necesito verla nuevamente", comentó una usuaria de Twitter.

Acorde a la Dra. Michelle Phillips, profesora titular de psicología musical en el Royal Northern College of Music de Manchester, corresponde a un fenómeno normal y tiene que ver con el procesamiento de emociones fuertes, según declaró a la BBC.

"De hecho, es probable que sea una de las cosas a las que recuerden haber asistido el resto de sus vidas", aclaró la Dara. Phillips. "Se trata simplemente de que codifican algunos aspectos del acontecimiento en la memoria, y otros no", explicó.

Otros comentarios similares fueron registrados en redes sociales. "Hace una semana fui a ver a Taylor Swift al estadio Gillette y se siente como un sueño." No puedo recordar nada excepto que perdí la voz y me dolía el cuerpo por bailar tanto. Quiero ir a otro show para recordarlo", comentó otro usuario.

I got to see @taylorswift13 at Gillette Stadium a week ago today and it feels like a fever dream. I can’t remember any about it except I lost my voice and was so sore for dancing around. I want to go to another show so bad and hopefully remember it 😂😝