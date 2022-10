En tan solo una hora: Paramore agotó todas las entradas para su show en Chile

El trío de pop rock estadounidense liderado por Hayley Williams, Paramore, anunció hace algunos días su retorno al país, y los fanáticos chilenos agotaron en poco tiempo los tickets tras la liberación de entradas para su concierto en el Movistar Arena.

La banda además conformada por Zac Farro y Taylor York agendó un show el domingo 5 de marzo de 2023 en el marco de su gira promocional de su nuevo disco "This is Why" que los llevará a varios puntos de sudamérica y que marcará 10 años desde su primera presentación en Chile.

La productora Bizarro actualizó el estado de ventas mediante una publicación de Instagram, que además fue confirmado por Puntoticket. Por ahora, seguidores rezagados piden una eventual segunda fecha, de la que aún no se conocen detalles.