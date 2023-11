Flea se fue fascinado con Chile: "El país más grande para las muestras de cariño público"

Red Hot Chili Peppers realizó sus dos conciertos pactados en Movistar Arena y generó no solo el entusiasmo de sus seguidores sino que también de los propios músicos.

El bajista Flea ocupó su cuenta en X (ex Twitter) para mostrar su amor por Chile en su nueva visita, que tuvo dos shows totalmente agotados.

"Chile es el país más grande para las muestras de cariño público", dijo el músico, y agregó: "¡Gente besándose por todos lados! impresionante".

Chile is the greatest country for displays of public affection. people making out all over the place! awesome