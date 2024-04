Jonas Brothers se reencontraron con Chile: una noche de locura y nostalgia adolescente

A más de una década de su última visita, los Jonas Brothers hicieron vibrar a sus fanáticos en el Estadio Bicentenario de La Florida.

En el marco de su gira "Celebrating Five Albums: The Tour", el trío de hermanos regresó a territorio nacional desde su paso por el Festival de Viña 2013, ocasión en la que además se presentaron en el Movistar Arena.

Pasadas las 21:00 horas de este martes, Nick, Joe y Kevin aparecieron en el escenario para abrir con "Celebrate!", perteneciente a su más reciente LP "The Album" (2023), siguiendo con "What a Man Gotta Do".

Posteriormente, y repasando sus cinco álbumes de estudio, los oriundos de Nueva Jersey trasladaron a sus fieles seguidores a la adolescencia con temas de su disco homónimo (2007), cuyos éxitos como "S.O.S", "Hold On", "Hello Beautiful" y "When You Look Me In The Eyes" fueron coreados por la multitud.

Asimismo, los intérpretes de "Lovebug" se tomaron el tiempo para leer carteles de sus "Jonatics" y expresar su felicidad por volver a territorio nacional, donde debutaron en mayo del 2009.

Siguiendo con "A Little Bit Longer" (2008), "Line, Vines and Trying Times" (2009) y "Happiness Begins", los ex Disney Channel llenaron de nostalgia a los asistentes quienes hoy, al igual que ellos, bordean los 30 años de edad.

Con un setlist de más de 50 canciones, que incluyó éxitos que formaron parte del soundtrack de "Camp Rock", temas en solitario y su colaboración con Marshmello "Leave Before You Love Me", los protagonistas de "Jonas" comprobaron que, pese a los años, siguen enamorando al público con sus encantadoras letras y melodías, siendo una de las boybands más destacadas de la década de los 2000.