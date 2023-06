Liam Payne, exintegrante de One Direction, llegará a Chile para presentarse como solista

A casi 10 años de primera visita, el cantante Liam Payne debutará como solista en Chile el próximo 5 de septiembre.

El exintegrante de One Direction, que agotó dos fechas en el Estadio Nacional junto a la boyband en 2014, regresa para presentarse en el Teatro Caupolicán con canciones como su exitoso primer single "Strip That Down", "Familiar", "Polaroid" y otros temas de su álbum "LP1" (2019).

Las entradas, cuyos precios van desde los $47.500 a los $126.500, estarán disponibles en Puntoticket a partir del 28 de junio a mediodía con preventa exclusiva para clientes del Banco de Chile, mientras que la venta general iniciará el viernes 30 de junio en el mismo horario.