¿Llegará a Chile? Karol G anuncia su gira "Mañana Será Bonito Tour"

Pese a haber expresado sus intenciones de alejarse por un tiempo de los escenarios, Karol G confirmó este jueves que se irá de gira con "Mañana Será Bonito", su más reciente lanzamiento que incluye temas como "Mientras me curo del cora" y "TQG".

"Yo se que había dicho que no ... pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes NO ME AGUANTÉ. 'Mañana Será Bonito Tour' es una realidad", escribió la colombiana en su cuenta de Instagram junto con un divertido vídeo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KAROL G (@karolg)

¿Karol G vuelve a Chile?

Si bien se espera que la "bichota" confirme fechas en Sudamérica, hasta ahora ha anunciado solo seis conciertos en Estados Unidos, país donde será parte del festival Lollapalooza, iniciando el 11 de agosto y extendiéndose por casi un mes.

La intérprete de "200 Copas" ya estuvo en suelo nacional el pasado mayo con el "Bichota Tour", donde agotó dos fechas en el Movistar Arena, además de su exitoso paso por el Festival de Viña a inicios de este 2023.