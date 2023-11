Más que "Call me Maybe": Carly Rae Jepsen derrochó energía en su paso por Chile

Anoche, el Teatro Coliseo fue sede y testigo de una animada fiesta pop protagonizada por la cantante candiense Carly Rae Jepsen (38), quien debutó con su primer show solitario en nuestro país.

El segundo concierto de su primer tramo por Latinoamérica en el marco de la gira para promocionar su última producción, "The Loveliest Time", correspondió a uno más íntimo y modesto que el brindado dos días antes en Primavera Sound de Argentina, aunque no por eso menos robusto.

La energética diva arrancó a eso de las 21:05 con "Let's Sort the Whole Thing Out", y continuó con temas como "Run Away with Me", "Talking to Yourself", "Psychedelic Switch" y "I Really Like You", en total sumando 23 canciones que hicieron bailar a los asistentes.

Desde el lanzamiento del recordado hit "Call me Maybe" en 2012, la norteamericana ha podido demostrar que aún conserva un sólido nicho de admiradores que han seguido sus pasos desde su salto al estrellato hasta su eventual consagración.

La primera vez que Carly Rae Jepsen arribó a Chile, ocurrió una década atrás, y en esa oportunidad, la vocalista fue telonera de Justin Bieber .