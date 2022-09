Medios brasileños filtran cancelación de concierto de Justin Bieber en Chile

De acuerdo a fuentes brasileñas especializadas en espectáculos, el concierto del cantante canadiense Justin Bieber fijado para este miércoles 7 de septiembre en el Estadio Nacional no se realizará.

Según aseguran, el intérprete solo hará efectivo uno de los shows agendados dentro de su gira por sudamérica, dejando de lado además las paradas posteriores en Sao Paulo y Buenos Aires.

"Justin Bieber aceptó mantener su show en el festival Rock in Rio, pero todo el resto de su tour será cancelado debido a problemas de salud mental", escribió el periodista Leo Dias en el sitio Metrópoles.

"Fuentes de la producción dicen que el cantante pasa por un momento psicológico muy delicado", agregó. Igualmente, una publicación de otro redactor carioca sigue la línea de la de su colega brasileño.

"Fans de Justin Bieber: Hace una semana recibí la información de que quería cancelar los shows en Brasil, pero que Rock In Rio y T4F estaban tratando de revertir la situación. Lo que puedo decir es: este asunto realmente existió", aseveró José Norberto Flesch.

Fãs do Justin Bieber: Recebi há uma semana a informação que ele queria cancelar os shows no Brasil, mas que o Rock In Rio e a T4F tentavam reverter a situação. O que posso falar é: esse assunto de fato existiu, mas vou aguardar posicionamentos oficiais. Vocês merecem respeito.

En la misma línea, el portal Buzzfeed Brasil dio por hecho la ausencia del artista en los tres conciertos anteriormente pactados: "Justin Bieber se presentará en Rock in Rio, pero canceló los espectáculos de la gira debido a problemas de salud mental", tituló en una publicación.

Hasta el momento, la productora encargada del magnoevento, DG medios, no ha confirmado ni desmentido dichas informaciones, pues no ha emitido declaraciones al respecto.

🚨 SHOWS CANCELADOS! Justin Bieber se apresentará no Rock in Rio, mas cancelou shows de turnê devido a problemas de saúde mental.



Além do festival, Bieber tinha shows previstos no Chile, Argentina e São Paulo. pic.twitter.com/BiLihZ0d7E