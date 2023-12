Movilh denunció discriminación contra asistente trans en show de Roger Waters

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció a través de redes sociales que un hombre trans fue víctima de discriminación durante uno de los recientes shows de Roger Waters en Chile.

El acusante es un hombre trans de 41 años que asegura haber recibido una revisión excesiva en el ingreso del Estadio Monumental. De acuerdo al relato de Movilh, una guardia de seguridad que se encontraba en el espectáculo le cuestionó la presencia de una protesis de pene (packer).

"Me volvió a tocar y le gritó a los demás: 'dice que tiene pene, pero eso no es su pene, llamen a carabineros!'. Yo me sentía muy nervioso, avergonzado e incómodo porque había muchos guardias y gente entrando al recital", detalló el afectado.

"Yo les expliqué que 'soy trans, es lo que uso', pero el guardia puso su brazo por sobre mi hombro y me llevó hacia carabineros", continuó. Finalmente el hombre ingresó al concierto, "pero teníamos la cabeza en otro lado, yo solo quería llorar".

A través de esta denuncia el Movilh exigió a la productora responsable tomar acciones ante un caso que califican como "un abuso deleznable y sin precedentes".

La respuesta de la productora

La productora DG Medios, organizadora de los shows de Roger Waters en Chile, emitió un comunicado en el que rechazaron cualquier acto de discriminación. "No respaldamos esta acción ni la de ningún tipo relacionada con discriminación alguna y estamos tomando todas las acciones correspondientes para esclarecer y corregir la situación", puntualizaron.

Si bien señalaron que la contratación de servicios de seguridad es de carácter externo, aseguraron que "es de total responsabilidad de DG Medios la contratación de ésta y de sus trabajadores directos".