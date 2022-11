"No di la PAES por estar acá": Fans lo dejan todo por concierto de Harry Styles

Este jueves 1 de diciembre se concretará el esperado concierto del cantante Harry Styles en Chile, el cual se concretará casi 3 años después de su anuncio y con el británico transofrmado en una de las estrellas más populares de la música.

Por eso el show asoma como una oportunidad única para los fans del ex One Direction el poder verlo en vivo en uno de sus mejores momentos. Así lo evidencian las decenas de seguidores que hace varios días acampan en los alrededores del Estadio Bicentenario de La Florida a la espera de la presentación.

De hecho, una de ellas confesó haber faltado a la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), las que se rindieron este 28 y 29 de noviembre. "Yo soy de Calama, de hecho, yo no di la PAES por venir para acá... Muy emocionada por Harry, lo tengo tatuado, yo lo amo mucho", realtó una fanática en diálogo con "Meganoticias", mostrando su tatuaje dedicado al artista.

"Yo me vine no más, llegué el lunes. Literalmente vine a ver si había gente acampando y me quedé, de aquí no me muevo", agregó la joven, y remató que "me voy a tomar un año sabático para estudiar, pero tenía que estar aquí".

Durante esta jornada las autoridades de La Florida y Carabineros realizaron una inspección de seguridad en las instalaciones del Estadio Bicentenario, dejando todo dispuesto para el show de Styles.