Paramore en Chile 2023: ¿cuándo y cómo comprar entradas para su concierto?

La banda Paramore anunció su vuelta a Chile para presentar su próximo álbum "This Is Why", que se publicará en 2023.

Con este regreso, el trío de Tennessee se presentará 10 años después de su último concierto en Chile.

¿Cuándo es el concierto de Paramore en Chile?

Paramore vuelve a Chile el próximo 5 de marzo de 2023 con concierto en Movistar Arena.

¿Cuándo comienza la venta de entradas para Paramore en Chile?

Las entradas para el show de Paramore en 2023 se ponen a la venta este viernes 7 a las 12:00 horas.

¿Dónde se venden entradas para Paramore en Chile?

Las entradas estarán disponibles en Puntoticket.