Roger Waters en Chile 2023: hotel asegurado y posible traslado en autos blindados

La visita de Roger Waters a Chile está a punto de concretarse y ya se revelan algunos detalles de lo que será su paso por el país.

El ex Pink Floyd actuará este sábado 25 y domingo 26 en el Estadio Monumental en el marco del tramo por Sudamérica de This Is Not a Drill, su más reciente gira mundial.

El paso por el Cono Sur no ha estado lejano a las polémicas por sus dichos contra Israel, lo que según el propio Waters le ha traído problemas: en Argentina (donde se presentó el martes 21 y repite este miércoles 22) sufrió la cancelación de las reservas en dos hoteles por sus dichos.

Por ello, la duda quedaba en el caso de Chile, pero Waters no ha tenido problemas de hospedaje. De hecho, La Tercera informa que terminado el concierto en Buenos Aires de este miércoles, el músico volaría en su avión privado inmediatamente a Santiago y llegaría la madrugada de este jueves.

Por ello, Waters tendrá varios días en Chile y según se detalló, se analiza la posibilidad de que a su equipo se le facilite autos blindados para su traslado por Santiago. Además, se estudia reforzar la seguridad en el hotel de la zona oriente en el que se alojará.