"Sigo teniendo miedo": Alfonso Herrera se sinceró sobre sus motivos para no regresar a RBD

Alfonso "Poncho" Herrera reveló sus motivos para no regresar a RBD, banda nacida en la teleserie "Rebelde" y de la que fue parte por seis años, sincerándose sobre su experiencia dentro del grupo.

Durante una entrevista con El País, el actor señaló que Televisa, empresa dueña del grupo, no fue "justa" con los integrantes del grupo: "Firmamos un contrato en el que cedimos los derechos del personaje, la imagen del personaje y todo lo que se explotó en temas de merchandising, nosotros no vimos ni un solo peso. Tenía 23 o 24 años y veía la cara de mis compañeros y mi cara en todos los aparadores vendiendo galletas, chicles, jugos, cuadernos, tenis, lápices y nada. La televisora dueña de este proyecto no fue justa y no es un tema de dinero, vuelvo a decirlo, tiene que ver con un tema de trabajo", relató Herrera, recordando haber llenado El Coliseo de Los Ángeles, California, y haber recibido una baja paga por el evento.

En tanto, el intérprete de "Miguel" en la telenovela, que afirmó estar completamente enfocado en su carrera en la actuación, también se sinceró sobre un difícil momento que RBD vivió durante 2006 en Brasil: durante una firma de autógrafos, tres fanáticas murieron en una estampida humana.

"Hasta la fecha sigo teniendo un poco de miedo cuando voy a un lugar donde hay mucha gente (...) años después regresamos a Brasil, conocimos a los familiares y conocí al papá de una de las niñas que perdió la vida. Ese evento me marcó de una manera muy profunda y por más que intento darle la vuelta, todavía ahí está", confesó.

Sin embargo, el actor de "Ozark" expresó sus buenos deseos para su excompañeros, quienes se embarcarán en una gira mundial este 2023, asegurando que este reencuentro será "un éxito rotundo".

"Me encanta que les vaya bien porque les tengo aprecio, cariño y respeto. Compartimos cosas que nadie más va a poder saber y que nosotros seis estuvimos ahí en momentos duros, alegres y difíciles", expresó el mexicano de 39 años, que se encuentra promocionando su película "¡Que Viva México!".