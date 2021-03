Silk Sonic consigue un espacio en los Grammy tras directa petición de Bruno Mars

Silk Sonic, el recién estrenado proyecto de Bruno Mars y Anderson .Paak, consiguió un espacio para presentarse en la entrega de los Grammy 2021 luego de realizar una directa petición en redes sociales.

Un par de días tras el estreno de su primer sencillo, Bruno Mars usó sus redes sociales para consultarle a la Academia de Grabación si existía una posibilidad de presentar el tema ya que "no hemos podido tocar en vivo en mucho tiempo y solo queremos cantar".

"Nos haremos los exámenes de covid que nos pidan y prometemos no ser extras dentro del show. Espero que consideren esta petición y nos den la oportunidad de brillar", agregó la voz de "Finesse".

Apenas un par de días después la Academia replicó preguntándole al dúo si "¿cambiaron su número? hemos tratado de llamarlos toda la semana", y agregaron que "nos encantaría que Silk Sonic hiciera su debut televisivo en los Grammy".

De esta manera el proyecto se suma a las presentaciones musicales que ofrecerán Billie Eilish, Dua Lipa, BTS, Harry Styles, Bad Bunny y Taylor Swift, entre otros. La ceremonia de entrega de los Grammy 2021 se llevará a cabo este domingo 14 de marzo.

.@BrunoMars & @AndersonPaak

We have been trying to call you all week. Have you changed your numbers? We would love for #silksonic to make their TV debut at the #GRAMMYs. Are you free this Sunday night? Follow back and we will DM for details.