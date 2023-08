"Single Soon": Selena Gomez adelantó su nueva música con este sencillo

La cantante Selena Gomez publicó su nueva canción titulada "Single Soon", un tema que según ella "es perfecto para el fin del verano".

"Quise lanzar esta pequeña y divertida canción que escribí hace un tiempo y que creo que es perfecta para el verano", dijo en sus redes sociales, haciendo referencia a la temporada del hemisferio norte.

El tema es el primero que Gomez lanza desde su EP "Revelación" (2021), el cual fue cantado completamente en español.

Actualmente Selena Gomez se encuentra protagonizando la tercera temporada de "Only Murders in the Building" a través de Star+.