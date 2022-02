Snoop Dogg fue captado fumando marihuana justo antes de su show en el Super Bowl

Un video de Snoop Dogg fumando supuesta marihuana antes de subir a su show de medio tiempo del Super Bowl 2022 causó furor en redes sociales.

El rapero, conocido por su activismo a favor del uso libre de cannabis -y por fumar durante sus conciertos-, fue grabado por el equipo de producción del multitudinario espectáculo realizado en California, donde el consumo de marihuana es legal.

Warming up before going on stage for the Halftime Show. pic.twitter.com/dKs6AAzjK8 — Rafa El Alcalde (@ElalcaldeRafa) February 14, 2022

Las imágenes fueron parte de una noche que dio de qué hablar, principalmente, por el show musical en que el artista de "Drop It Like It's Hot" estuvo acompañando a puros íconos: Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, 50 Cent y Kendrick Lamar.

– ¿Qué es ese humo que le sale a Snoop Dogg?

– Eh… es su aliento porque hace mucho frío.

– Papi, ¿puedo hacer lo mismo que Snoop Dogg?

– ¡No, hijo! ¡No, no, pero para nada! pic.twitter.com/HNwlaD9SE4 — Simpsonito (@SimpsonitoMX) February 14, 2022

No solo fue un "Show de Mediotiempo", fue toda una protesta, latinos y afrodescendientes en una 'Casa blanca', Snoop Dogg fumando en pleno escenario y Eminem haciendo la señal anti-racista ♥️ pic.twitter.com/ao6fcmsH5J — Lalito Tavares 🍿 (@Lalito_tavares) February 14, 2022