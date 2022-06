Snoop Dogg subió el sueldo a su enrollador profesional debido a la inflación

Las altas cifras de inflación a nivel mundial también han impactado a trabajos particulares, como el de enrollador oficial de los cigarros de marihuana de Snoop Dogg, quien aumentó su sueldo en el último tiempo.

El rapero dijo en 2019 que había contratado a una persona para ese trabajo específico y que su sueldo era de 40 mil a 50 mil dólares al año, es decir, entre unos 30 y 40 millones de pesos chilenos.

De hecho, ese puesto es asignado como "P. B. R.: Professional Blunt Roller", que se traduce como "Enrollador Profesional de Porros de Marihuana".

Ahora, al responder ese dato de su vida en Twitter, el músico actualizó la información sobre el sueldo y que ya no es la misma cifra. "Inflación ¡Su salario subió!", expresó Snoop Dogg, aunque no detalló cuál es el monto actual.

La historia fue revelada en 2019 cuando el rapero afirmó que este trabajador "es como 'Largo' de 'Los Locos Addams'. '¿Llamaste?'". El actor Seth Rogen corroboró el dato en la misma conversación y contó que el tipo "sabe cómo medir la mirada en la cara de alguien cuando parece que quiere un porro y si lo quiere, te da uno".

"Si eres bueno en algo que necesito, te contrato", dijo el rapero.

Inflation. Their salary went up!! https://t.co/BCtOVHMN4W