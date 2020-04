Spotify publica playlist con los artistas del "One World: Together at home"

"One World: Together at home" será un evento de transmisión global que se realizará este sábado 18 para apoyar a la OMS y en la previa Spotify creó una playlist con los nombres que serán parte del evento digital.

La plataforma de streaming está acercando a sus usuarios la experiencia de disfrutar del show antes y después de la transmisión que se realizará en vivo a cargo de Global Citizen.

La playlist en Spotify reúne los grandes éxitos de los artistas que tomarán el escenario en el show, con actualizaciones en tiempo real durante la transmisión del 18 de abril, para que los fanáticos puedan escuchar todas las canciones que formarán parte del evento en vivo.