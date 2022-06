Spotify revela las canciones más populares para matrimonios y despedidas de solteras en Chile

Spotify reveló interesantes cifras relacionadas con los matrimonios, el vals de los novios y las despedidas de solteras en Chile y a nivel mundial.

De acuerdo a la plataforma, hay más de 14,8 millones de playlists generadas por usuarios relacionadas con bodas en todo el mundo. Además, el contenido relacionado con matrimonios aumentó un 620 % en las reproducciones de la playlist "Country Wedding" y un 150 % en las reproducciones de la playlist "Wedding Songs" de Spotify.

La plataforma señaló que "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)" de Whitney Houston lidera como la canción número uno incluida en las playlists de matrimonio generadas por los usuarios a nivel mundial.

Pero para Chile, las canciones más populares para matrimonios son "Procura" de Chichi Peralta, "Una Cerveza" de Rafaga, "La Gozadera" de Gente De Zona y Marc Anthony, "Me Gusta Todo De Ti" de Noche de Brujas y "Las Avispas" de Juan Luis Guerra.

Por su parte, Ed Sheeran es el artista elegido para el "vals de los novios" en Chile con "Thinking out Loud" como más reproducida, aunque también están entre las favoritas "Your Song" de Elton John y "Everything" de Michael Bublé.

Y las despedidas de solteras en Chile cuentan con una lista de cinco éxitos interpretados por mujeres: la lista la encabeza "Wannabe" de Spice Girls, seguida por dos de Beyoncé: "Single Ladies (Put a Ring on It) y "Crazy In Love". También están dos clásicos del nuevo siglo: "Lady Marmalade" de la cinta "Moulin Rouge" y "Toxic" de Britney Spears.