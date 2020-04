Steve Aoki rompe dos años de silencio junto a Maluma, Sting y Backstreet Boys

El artista estadounidense Steve Aoki rompió sus dos años de silencio discográfico con "Neon Future IV", un álbum de 27 canciones que incluye colaboraciones con grandes nombres de la música como el legendario Sting, el reguetonero colombiano Maluma, la banda Backstreet Boys y la actriz Zooey Deschanel.

"Este disco proyecta cómo veo el futuro", confesó Aoki en una entrevista con Efe desde su casa en Las Vegas (EE.UU.), en donde se mantiene aislado con un grupo de amigos y creadores por la pandemia del COVID-19.

"Esta crisis mundial que ha desatado el coronavirus ha solidificado mi visión del 'Neon future', un futuro en el que el mundo está conectado y los seres humanos trascienden sus cuerpos con la ayuda de la inteligencia artificial y, quién sabe, viven para siempre", reflexionó el artista.

"Yo soy un optimista y considero que los seres humanos vamos a seguir usando la tecnología para expandir nuestra creatividad y para mejorar nuestra calidad de vida y aumentar nuestras comunicaciones unos con otros", señaló Aoki.

Justamente, esta oportunidad de pensar en su futuro le ha hecho volcarse a una visión más global, que en su nuevo disco se evidencia en una constelación de estrellas como Alok de Brasil, Alan Walker de Noruega, Monsta X de Corea del Sur, Lay Zhang de China, Tory Lanez de Canadá, Agnez Mo de Indonesia, el británico Sting y Maluma de Colombia.

"Las colaboraciones son como el cemento entre las baldosas, que son mis temas individuales", completó.

Eso sí, no todos sus invitados son figuras de la música: La estadounidense Deschanel es una reconocida actriz y el israelí Yuval Harari es el autor de "Sapiens", uno de los libros favoritos de Aoki que cuenta la historia de la humanidad.

De hecho, la canción 17, "Homo Deus", está inspirada en su libro "Homo Deus: A Brief History of Tomorrow".

"Muchos de los artistas invitados son mis amigos", reveló Aoki, mientras que otros, como Sting, son personas con las que siempre quiso trabajar, añadió.

UNO DE LOS ARTISTAS MÁS INNOVADORES Y ECLÉCTICOS DEL POP

A sus 43 años, Aoki es considerado una de las máximas estrellas de la música electrónica, que se conoce por las siglas EDM (Electronic Dance Music). Si bien comenzó su carrera destacándose como DJ y productor musical, hoy en día es un respetado músico y empresario.

Graduado en Sociología y Estudios Feministas, Aoki no había cumplido 20 años cuando lanzó su primera casa discográfica y, tras producir a otros artistas, en los años 90 ya había comenzado a sacar su propia música.

"Neon Future IV" es su sexto álbum y, como lo dice su nombre, el cuarto de la serie "Neon Future".

Aunque la mayoría de sus fans son del mundo EDM, Aoki considera que su música entra dentro del concepto más amplio del pop.

De echo, el artista explicó que "es la base de muchos de los trabajos" que hace, como se nota en este disco, por ejemplo, en "Let Me Be", su colaboración con The Backstreet Boys.

Su acercamiento al pop latino, un proceso que comenzó en 2018 con "Azukita", con Daddy Yankee, Elvis Crespo y Play´N'Skillz, continúa ahora en "Neon Future IV' con "Maldad", su trabajo con Maluma.

"Lo que me llevó a acercarme a la música latina es que sus artistas no aceptan más ningún tipo de límites. Las fusiones están en la esencia de todos los géneros que han salido de América Latina", subrayó.

UNA CUARENTENA DISCIPLINADA

Para Aoki, al igual que otros artistas, las recomendaciones de aislamiento social por el coronavirus fueron un balde de agua fría, pues estaba en plena gira y tenía previsto recorrer buena parte del planeta promoviendo su disco.

Sin embargo, la plasticidad que caracteriza su trabajo se tradujo rápidamente en la creación de un reto de ejercicios, "que estoy respetando a rajatabla", y un plan de trabajo organizado.

"Es lo que me ha permitido mantenerme activo y productivo", confesó.

De esas jornadas salió la idea de crearse un personaje diferente: "He estado yendo a mi laboratorio, a mi estudio y he estado pensando diferente en cuanto a mi proceso. He creado un alter ego nuevo, un nuevo nombre artístico y estoy haciendo un sonido diferente", explicó en sus redes sociales.

No dará detalles hasta que esté listo. Quizá hasta que le haya dado tiempo a sus fans de procesar la hora y media de "Neon Future IV", con sus múltiples sonidos y voces.