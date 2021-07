La cantante Lorde estrenó un nuevo adelanto de su próximo disco "Solar Power": Se trata del tema "Stoned at the Nail Salon" el cual es descrito por la cantante como una "rumiación sobre el envejecimiento, la adaptación a la vida doméstica y el cuestionamiento de si has tomado las decisiones correctas". El nuevo álbum de la neozelandesa será lanzado el 20 de agosto.

