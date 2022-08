Sueño hecho realidad: Chris Martin diseñó un tatuaje para fan durante concierto de Coldplay

Un seguidor británico de Coldplay imortalizará para siempre en su piel el recuerdo del concierto efectuado la semana pasada en el estadio Wembley en Inglaterra, luego de que su líder, Chris Martin, accediera a su petición.

Justo en el momento antes de interpretar "Fix You", el músico divisó un cartel sostenido por el fanático Mattie Jolley, quien le pidió que diseñara un tatuaje especialmente para él.

Posteriormente, según indica el medio Lad Bible, Martin se arrodilló en el escenario y le dijo a Jolley que por mientras prepare su lápiz y el cuaderno. Mientras cantaba, se acercó y dejó rotulado el diseño.

"En cuanto ocurrió, rompí a llorar al darme cuenta de lo que acababa de pasar y me quedé más en shock", expresó sobre el momento que quedó registrado en video. "Me eligió entre una multitud de 80.000 personas para hacer mi noche aún mejor", añadió.

Con respecto al diseño, Jolley lo describió como "un corazón de amor muy cool, que tiene un signo de infinito muy cool alrededor". "No tenía por qué hacerlo y le agradezco mucho que lo haya hecho", sentenció emocionado.

So Last night still hasn’t hit. Getting Don’t Panic was great but better of all, Chris saw my sign and came down to me during Fix You to draw me a tattoo… like WHAT!!!!!! pic.twitter.com/ayw4Fz2EBC