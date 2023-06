Taylor Swift adelanta tracklist de "Speak Now": colaborará con Hayley Williams y Fall Out Boy

A casi un mes de su lanzamiento, Taylor Swift adelantó el tracklist de "Speak Now (Taylor's Version)", regrabación de su tercer álbum de 2010.

A través de sus redes sociales, la cantante posteó la contraportada del LP, donde se pueden apreciar las 16 canciones originales junto con otras seis "de la bóveda", que incluyen la colaboración de Fall Out Boy y Hayley Williams de Paramore.

"Dado que 'Speak Now' era sobre mi composición, decidí incluir a los artistas que siento que más influyeron en mí como letrista en ese momento y pedirles que cantaran en el álbum. Son geniales y generosos por apoyar mi versión de 'Speak Now'. Grabé este álbum cuando tenía 32 años (y sigo creciendo, ahora) y no puedo esperar para lanzarlo", escribió la doce veces ganadora del Grammy.

El LP de la cantautora estadounidense, que visitará Argentina y Brasil en noviembre, llegará a todas las plataformas y en formato físico el próximo 7 de julio, siendo la tercera regrabación después de "Fearless (Taylor's Version)" y "Red (Taylor's Version)", lanzados respectivamente en abril y noviembre del 2021