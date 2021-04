Taylor Swift fue "línea por línea" decidiendo qué cambiar para el relanzamiento de 'Fearless’

Taylor Swift relanzó el día de ayer, 9 de abril, su disco exitoso disco Fearless, lanzado originalmente en el año 2008 y que contiene clásicos como Love Story y You Belong With Me.

La decisión de la cantante a 13 años del lanzamiento con el que vendió 7 millones de álbumes, se debe a que la artista no era dueña de las grabaciones maestras de las canciones de ese álbum, ni de ninguna canción grabada antes de Lover, en el año 2019, por un problema con su disquera.

Es por esto que, aunque el disco se llama igual, le agregó la "versión Taylor" y reeditó todas las canciones del trabajo, e incluyó seis canciones más.

La intención de la estrella del pop ha sido mantener el espíritu del álbum ganador del Grammy el 2008. "En términos de producción, realmente quería ser muy fiel a las melodías iniciales que había pensado para estas canciones", dijo Taylor . "Así que realmente intentamos crear una versión 'igual pero mejor'. Guardamos las mismas partes que inicialmente soñé para estas canciones. Pero si había alguna forma de mejorar la calidad del sonido, lo hicimos ", dijo en conversación con People TV.

"Simplemente tomamos todo el conocimiento que hemos adquirido durante décadas tocando esta música y lo aplicamos", continuó. "Pero sí, fui línea por línea y escuché cada una de las voces y pensé, ya sabes, cuáles son mis inflexiones aquí. Si puedo mejorarlo, lo hice. Pero realmente quería que esto fuera muy fiel a lo que pensé inicialmente y a lo que había escrito inicialmente. Pero mejor. Obviamente".